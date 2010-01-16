В Севастополе 8-12 тысяч человек могут иметь российский паспорт

В Севастополе нс 425 тысяч жителей от 8 до 12 тысяч человек могут иметь российский паспорт. Об этом заявил первый заместитель председателя Севастопольской городской государственной администрации Владимир КАЗАРИН в ходе протокольной встречи с делегацией американских и европейских общественных деятелей, работников аппарата Конгресса США и зарубежных журналистов.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам В.КАЗАРИНА, «это придуманная проблема».

«События в Осетии заставили многих думать на эту тему, и были заявления, что в Севастополе имела место массовая раздача российских паспортов. Я хочу официально сказать: это неправда. К сожалению, у нас нет точных цифр», - отметил чиновник.

По его мнению, «в украинском законодательстве в этом отношении есть «дырки». «По нашему законодательству, если человек принимает другое гражданство, например, российское, он при его получении пишет заявление, в котором говорит, что я обещаю выйти из старого гражданства»,- сказал В.КАЗАРИН и добавил, что «там не написано, через сколько - через месяц или через 10 лет.

Как добавил В.КАЗАРИН, «совершенно иначе, например, в Узбекистане, и для нас эта проблема актуальна, потому что крымские татары из Узбекистана к нам едут. В Узбекистане ты сначала выйдешь из узбекского гражданства, а потом ты будешь получать в Украине украинское гражданство. Поэтому, в Узбекистане невозможно оказаться гражданином сразу двух стран».

По утверждению представителя руководства города, «на данный момент украинские власти более жестко работают с российскими консульствами, все генконсульства России получили письмо от МИД Украины, в котором министерство настоятельно просит консульства при оформлении российского гражданства гражданам Украины сообщать украинской стороне, кто из украинских граждан получил российский паспорт. Но, строго говоря, это норма, которая может выполняться только по доброму желанию, императива она не имеет для российских консульств».

Как подчеркнул заместитель главы города, «все думают об одной проблеме: украинцы, стремящиеся получить российское гражданство. Но есть вторая проблема: россияне, желающие получить украинское гражданство». И, как сказал он, «в результате, практика показывает, что многие российские офицеры, заканчивая службу, начинают здесь жить по украинскому гражданству. Я оставляю в стороне причины, по которым они это делают».

В.КАЗАРИН привел пример: «в прошлом году были уволены в запас 4 заместителя командующего ЧФ РФ, и один уехал жить в Москву, трое остались здесь жить».