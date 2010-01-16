Киевэнерго в день выборов пощадит должников

«Киевэнерго” обеспечило резервное электроснабжение Центральной избирательной комиссии и других объектов избирательного процесса.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе компании.

В частности, председатель правления АК «Киевэнерго» Эдуард СОКОЛОВСКИЙ подписал распоряжение о недопущении отключения за неуплату зданий, в которых размещены избирательные участки и штабы партий кандидатов в Президенты.

«Потребители “Киевэнерго” сейчас задолжали компании за тепло свыше 1 млрд. грн. и свыше 800 млн. грн. за электричество. Работа по стимулированию выплаты задолженности ведется компанией постоянно, ведь недопущение накопления долгов потребителями является требованием к работе каждой энергокомпании. Но на субботу и воскресенье “Киевэнерго” со своей стороны возьмет тайм-аут и во избежание провокаций политиками не предпримет ни одного шага для лишения электричества учреждений, которые имеют отношение к избирательному процессу», - заявил Э.СОКОЛОВСКИЙ.

Особое внимание на время выборов АК «Киевэнерго» уделяет обеспечению электроэнергией Центральной избирательной комиссии. 17 и 18 января в щитовой ЦИК будут дежурить работники компании, которые будут готовы оперативно среагировать на любую аварию или другую неординарную ситуацию, связанную с электроснабжением, заверили в пресс-службе. Также в Центральном районе филиала «Кабельные сети Киевэнерго», который обслуживает ЦИК, во время выборов и подсчета голосов будет находиться дизель-генератор мощностью 200 кВт. Это оборудование способно обеспечить питание Центризбиркома в экстренном случае, отметили в “Киевэнерго”.

Кроме того, работники компании проверили схемы электроснабжения помещений, где размещаются все 10 территориальных избирательных округов столицы. Каждый из этих объектов, кроме основного, имеет еще и резервный источник питания. То есть, в случае аварии избирательные округа также не останутся без электроэнергии, отметили в АК «Киевэнерго».

Оперативно-выездные ремонтные бригады Киевэнерго также будут нести дежурство в каждом эксплуатационном районе филиала «Кабельные сети Киевэнерго». Они будут иметь в распоряжении по несколько дизель-генераторов мощностью 5 кВт. А в Южном районе филиала «Кабельные сети Киевэнерго» (обслуживает Голосеевский, Соломенский и Святошинский районы столицы), где по статистике чаще всего случаются повреждения электрических проводов, будет установлен дизель-генератор мощностью 100 кВт.