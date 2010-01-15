МВФ возобновит помощь Украине после выборов

Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд (МВФ) обещает возобновить сотрудничество с Киевом после завершения кампании по выборам Президента. Об этом накануне сказал директор-распорядитель фонда Доминик СТРОСС-КАН, передает Reuters.

"Я уверен, что как только завершится этот привычно неопределенный период выборов, будет возможно возобновить нормальные отношения", - сказал он журналистам.

Первый тур президентских выборов пройдет 17 января, второй назначен на 7 февраля.

Reuters отмечает, что одобренная МВФ в ноябре 2008 года программа stand-by на 16,4 млрд. долл., из которых получено 10,5 млрд. долл., помогла Украине пережить острую фазу экономического кризиса.

Киев рассчитывал к концу прошлого года получить очередной транш на 3,8 млрд. долл., однако в ноябре Д.СТРОСС-КАН сказал, что в условиях жесткого противостояния властей МВФ возобновит работу с Украиной только после выборов.

Помимо политической неопределенности МВФ был недоволен мерами по реформированию финансовой системы и намерениями властей увеличить зарплаты в условиях дефицита финансирования бюджета и роста долга.