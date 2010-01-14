Литвин о популизме, мозолях и экономике на веревочках

Председатель Верховной Рады Украины, кандидат в Президенты Украины Владимир ЛИТВИН констатирует, что во время президентской избирательной кампании много популизма и обещаний.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе В.ЛИТВИНА, об этом он заявил в интервью газете «Голос Украины».

По словам политика, сегодня “все общество поставлено на рельсы популизма”. “Доходит до того, что во время встреч избиратели говорят: мы вас поддержим при одном условии – что-то пообещайте или дайте хоть календарик”, – сказал он.

В.ЛИТВИН, в частности, рассказал, как находясь в одном из городов, зашел в церковь, поздравил людей, поблагодарил, и уже собирался идти. “А они мне говорят: что, так пойдете и ничего не пообещаете? Я сказал, что ничего не обещаю, кроме одного: мозоли на руках и в мозгах, работу, но главное – приличный результат в виде заработных плат”, - сказал В.ЛИТВИН. При этом он прибавил: “Вижу – неинтересно, а если бы я сказал, что сразу будут пенсии, зарплаты и т.д., то другое бы отношение было”. “Но это спекуляция на вере людей в то, что они могут жить лучше”, – отметил политик.

Также он отметил, что словосочетание «производительность труда» у нас уже даже не упоминается. «Не может вся страна стоять в центрах занятости и в то же время говорить, что завтра будет приличный результат», – убежден политик. «Страна в экономическом загоне. Все держится на веревочках. На честном слове, за счет того, что налоги заранее собрали, не вернули НДС, изъяли средства из местных бюджетов, а казначейство заблокировало все счета”, - заявил В.ЛИТВИН, прибавив, что все делается лишь с тем, чтобы “только закрыть год – и все. А дальше – хоть трава не расти”.

Председатель ВР также считает, что от выборов Президента Украины «не должно быть завышенных ожиданий, а должен быть просто серьезный разговор».