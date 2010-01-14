В Закарпатье глава сельсовета и два бизнесмена покалечили милиционера

В Закарпатье председатель сельского совета и двое бизнесменов покалечили старшего участкового милиционера.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня во время пресс-конференции сообщил начальник Главного управления МВД Украины в Закарпатской области генерал-майор Павел КОНОНЕНКО.

По его словам, на днях в помещении сельского совета с. Уголька Тячевского района Закарпатья избили старшего участкового. Участие в драке принимал сельский председатель, а также еще двое местных бизнесменов.

После драки майора доставили в Закарпатскую областную клиническую больницу с многочисленными побоями, а также с серьезной травмой глаза. «Сейчас решается вопрос о том, чтобы направить пострадавшего в Одессу, в Институт Филатова на лечение», - уточнил П.КОНОНЕНКО.

По этому факту теперь возбуждено уголовное дело, один человек арестован, двое освобождены на подписку о невыезде. «В отношении председателя сельского совета мы не имеем права возбудить уголовное дело, поскольку это не наша компетенция. Но все необходимые материалы мы уже направили в прокуратуру», - добавил генерал.

Он также уточнил, что, согласно объяснениям сторон инцидента, причина драки – давние неприязненные отношения.