Нигерийские бандиты ограбили танкер с украинским экипажем

5 января нигерийские бандиты совершили нападение на танкер Westaf с украинско-российским или украинским экипажем.

Об этом сообщает интернет-издание «Морской бюллетень - Совфрахт».

По данным издания, в результате нападения «капитан ранен в живот, сюрвейер ранен, есть еще раненные - приблизительно 7 человек». Также сообщается, что «экипаж нанимался через компанию в Одессе». По информации читателя, которого цитирует издание, украдены личные вещи моряков, ценности и прочее имущество, пострадавшие доставлены в госпиталь. «Экипаж - севастопольцы, одесситы», - отмечает «Морской бюллетень - Совфрахт».

По информации «Морского бюллетеня», супертанкер Westaf - FSO, стоящий на якоре на шельфе Нигерии, дедвейт 248 965 тонн, постройки 1986, флаг Панама. IMO: 8519253.

FSO - это плавучее хранилище нефти. Добываемую на шельфе нефть накапливают на танкере, с него в свою очередь нефть перегружается в танкеры, доставляющие ее покупателям.