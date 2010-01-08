Долги по зарплате в Запорожской области выросли на 54,5%

В Запорожской области задолженность по выплате заработной платы на протяжении 2009 года увеличилась почти на 55%.

Как сообщали УНИАН в Главном управлении статистики в Запорожской области, начав 2009 год с долгом по зарплате в размере 44 млн. 896,8 тыс. грн., предприятия, организации и учреждения всех форм собственности региона закончили его с задолженностью в 69 млн. 361 тыс. грн.

В процентном соотношении задолженность по выплате заработной платы возросла на 54,5%

При этом, наибольший прирост долга по зарплате фиксировался, согласно официальным данным, на начало февраля, мая, июня и июля - 10,5%, 8,2%, 12,7% соответственно по сравнению с данными предыдущего месяца.