Черкасская мэрия обвиняет Госказначейство в преступлении

Горисполком Черкасс подал иск в суд на неправомерные действия Государственного казначейства, которое 30 декабря 2009 года прекратило оплачивать платежки исполнительного комитета. Таким образом, не проведено платежей на более чем 4 млн. гривен по взятым мэрией обязательствам. Хотя на счетах оставались свободными 20 млн. гривен. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе мэра Черкасс Сергея ОДАРИЧА.

Как заявила директор департамента бюджетной политики горисполкома Наталия ДЖУГАН, “это уголовное преступление - нецелевое использование средств нашего общества государственным органом. Казначейство должно обслуживать наши проплаты, а не вмешиваться в выполнение бюджетного процесса. Однако в конце года УГК определило для себя другую цель: перекрывать «дыры» государственного бюджета и выплачивать пенсии за счет доходов города. Исполкому же они сообщают, что не могут провести наши платежи в связи с отсутствием средств на счету, хотя мы свои остатки видим”.

По информации пресс-службы черкасского мэра, в подобной ситуации оказались и другие города Украины: Донецк, Запорожье, Черновцы, Львов, Винница. За защитой интересов общества в суд пока обратились только Черкассы и Донецк. Они требуют установить действия Управления государственного казначейства не отвечающие требованиям законодательства, и заставить немедленно осуществить все проплаты.

По словам Н.ДЖУГАН, если суд не примет положительного решения, то использовать эти средства можно будет только через несколько месяцев – после принятия бюджетов всех уровней.