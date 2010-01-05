Противоракетную базу построят в Польше

Противоракетная база по защите польского морского побережья от вражеских кораблей будет построена в районе города Лемборк (Поморское воеводство), сообщает РИА "Новости" со ссылкой на газету "Rzeczpospolita".

По данным газеты, новая военная база будет готова к 2012 году и станет самым современным в Европе военным объектом подобного типа. Строительство противоракетной базы обойдется польскому налогоплательщику в 420 миллионов злотых (ок. 155 миллионов долларов).

Контракт с норвежским концерном "Конгсберг", который будет строить морскую базу, был подписан год назад. По данным издания, 130 миллионов злотых уже перечислено на счет фирмы Kongsberg Defence & Aerospace.

Военная база будет оснащена ракетами NSM (Naval Strike Missile). Параметры ракеты - длина 4 метра, вес 400 килограммов, поражает цель на расстоянии 200 километров.