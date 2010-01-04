Завтра в Украине - до 25° мороза

5 января на территории Украины по прогнозам синоптиков ожидается холодная, без существенных осадков погода. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, температура в южных и западных областях ночью будет достигать 10-15°, днем 4-9° мороза; на остальной территории ночью - 14-19°, на севере Левобережья 20-25°, днем 7-12° мороза. В Закарпатье и в Крыму ночью 5-10° мороза, днем от 4° мороза до 1° тепла (на Южном побережье Крыма ночью около 0°, днем 0-5° тепла).

В Киевской области будет холодная погода без осадков. Температура ночью по области 14-19°, днем 7-12° мороза, в Киеве ночью 15-17°, днем около 10° мороза. На дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.