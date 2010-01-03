МЧС предупреждает об усилении ветра в Крыму

Крымское управление МЧС предупреждает об усилении ветра на территории автономии.

«Ожидается усиление скорости юго-западного ветра с переходом в северо-западный до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с», - говорится в переданном агентству УНИАН сообщении пресс-службы крымского управления МЧС.

Проезд по дорогам Крыма, в том числе на Ангарском и Грушевском перевалах, обеспечен.