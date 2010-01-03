МЧС предупреждает об усилении ветра в Крыму
18:26, 03 января 2010Общество
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Местами до 25-30 м/с
Крымское управление МЧС предупреждает об усилении ветра на территории автономии.
«Ожидается усиление скорости юго-западного ветра с переходом в северо-западный до 15-20 м/с, местами до 25-30 м/с», - говорится в переданном агентству УНИАН сообщении пресс-службы крымского управления МЧС.
Проезд по дорогам Крыма, в том числе на Ангарском и Грушевском перевалах, обеспечен.
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