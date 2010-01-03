За последние сутки от гриппа и ОРВИ в Украине умерли 19 человек
14:30, 03 января 2010Общество
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Эпидемия снова набирает обороты
В Украине за последние сутки от гриппа и ОРВИ умерли 19 человек.
Как сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения, всего с 29 октября 2009 года от гриппа, ОРВИ и их осложнений умерли 759 человек.
Количество заболевших с 29 октября 2009 года - 3 млн. 789,2 тыс. человек, за последние сутки – 15,261 тыс. человек.
На 2 января эпидемический порог превышен в 18 областях Украины, Крыму и Киеве.
Закарпатская, Львовская, Хмельницкая, Черновицкая области и Севастополь приближаются к эпидемическому порогу.
Относительно благополучная эпидситуация - в Херсонской и Ивано-Франковской областях.
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