За последние сутки от гриппа и ОРВИ в Украине умерли 19 человек

В Украине за последние сутки от гриппа и ОРВИ умерли 19 человек.

Как сообщает официальный сайт Министерства здравоохранения, всего с 29 октября 2009 года от гриппа, ОРВИ и их осложнений умерли 759 человек.

Количество заболевших с 29 октября 2009 года - 3 млн. 789,2 тыс. человек, за последние сутки – 15,261 тыс. человек.

На 2 января эпидемический порог превышен в 18 областях Украины, Крыму и Киеве.

Закарпатская, Львовская, Хмельницкая, Черновицкая области и Севастополь приближаются к эпидемическому порогу.

Относительно благополучная эпидситуация - в Херсонской и Ивано-Франковской областях.