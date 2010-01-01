На буковинском участке границы поток контрабанды возрос почти втрое

В прошлом 2009 году на буковинском участке украинско-молдавской и украинско-румынской государственной границы количество пресеченных попыток контрабандного перемещения через государственную границу товаров возросло в 2,7 раза, а сумма изъятых товаров увеличилась почти в 2 раза.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на итоговой пресс-конференции сообщил начальник Черновицкого пограничного отряда Игорь ЖОВТОНОЖУК.

При нарушении законодательства по пограничным вопросам в 2009 году на участке Черновицкого пограничного отряда к административной ответственности привлечен 2401 человек (2008 год – 1973 человек). Пограничниками изъяты 17 единиц оружия, 86 штук боеприпасов, 729 граммов наркотических веществ, свыше 1630 граммов психотропных веществ.

По словам И.ЖОВТОНОЖУКА, пограничными нарядами пресечено 890 случаев незаконного перемещения товаров (аналогичный период 2008 года – 331 случай), сумма изъятых товаров составила 15 млн. 151 тысячу гривен (в 2008 году – 7 млн. 864 тысяч гривен). Изъято также 95 автомобилей, которые использовались для незаконного перемещения через государственную границу товаров (в 2008 году – 86 автомобилей).

За незаконное пересечение государственной границы в прошлом году на участках, которые обслуживает Черновицкой пограничный отряд, были задержаны 135 человек, из которых 75 – незаконные мигранты.

Среди незаконных мигрантов, задержанных на участке Черновицкого пограничного отряда, преобладали граждане Молдовы, Грузии и стран Северной Африки, которые пытались использовать территорию Украины как транзитную на пути в страны ЕС. В 2009 году на этом участке границы активизировалось перемещение лекарственных препаратов психотропного действия и попытки перемещения с территории Молдовы наркотических веществ растительного происхождения, наблюдались постоянные попытки организованных преступных группировок и отдельных личностей наладить постоянные контрабандные каналы сигарет через украинско-румынскую границу. Чаще всего с территории Молдовы контрабандой в Украину пытались переправить спирт, табачные и вино-водочные изделия, саженцы.

По словам начальника Черновицкого пограничного отряда, в общей сложности в 2009 году из-за финансово-экономического кризиса, снижения деловой и туристической активности граждан, пассажиропоток на участке Черновицкого пограничного отряда уменьшился по сравнению с прошлым годом на 7% (пропущено 3 млн. 497,0 тысяч человек), а транспортный поток увеличился на 1% (пропущено 1 млн. 2,0 тысяч единиц транспортных средств).

Справка УНИАН. Черновицкий пограничный отряд Государственной пограничной службы Украины охраняет участок государственной границы с Румынией и Молдовой общей протяжностью 404,7 км в пределах Черновицкой и Ивано-Франковской области. Из них украинско-румынский участок границы составляет 234,7 км, украинско-молдавский – 170 км. В состав отряда входят 13 отделов пограничной службы. Пропуск лиц, транспортных средств и грузов на украинско-румынской и украинско-молдавской границе осуществляется в 21 пункте пропуска. Из них 12 - автомобильных, 4 - железнодорожных, 3 - воздушных, 2 - пешеходных.