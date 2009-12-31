Вступило в силу постановление о "Библиотеке - XXI"

Вступило в силу постановление Кабинета министров, которым утверждена Концепция Государственной целевой национально-культурной программы создания единой информационной библиотечной системы "Библиотека - XXI".

Об этом сообщает сайт Юлии ТИМОШЕНКО.

Концепция предусматривает создание единой информационной библиотечной системы "Библиотека - XXI", которая обеспечит доступ к библиотечным ресурсам с помощью сети Интернет. Это позволит повысить эффективность использования, обеспечения доступности документов, которые хранятся в библиотечных, архивных и музейных фондах.

Документом предусматривается проведение мониторинга электронных библиотечных ресурсов для определения тех, которые имеют общегосударственное значение.

Следующим шагом предусматривается перевод в электронную форму документов, хранящихся в Государственном библиотечном, Национальном архивном и Музейном фондах, фонде Государственного архива печати государственного научного учреждения "Книжная палата Украины имени Ивана Федорова" и других библиотечных, архивных и музейных фондах.