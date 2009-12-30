Служба безопасности проверит Госрезерв

Совет национальной безопасности и обороны Украины поручил правоохранительным органам осуществить проверку Государственного материального резерва.

Об этом говорится в решении СНБО, утвержденном указом Президента Украины и размещенном на официальном сайте главы государства.

В решении от 12 ноября 2009 года «О мерах по реформированию государственного материального резерва» СНБО признает неудовлетворительной и несоответствующей интересам национальной безопасности, ситуацию в сфере формирования, хранения и обслуживания государственного материального резерва. СНБО считает недостаточной работу Кабинета Министров Украины по проведению государственной политики в сфере управления государственным материальным резервом, а использование правительством средств государственного бюджета на финансирование создания государственного материального резерва - неэффективным.

СНБО поручает Службе безопасности Украины проанализировать факты отпуска материальных ценностей государственного материального резерва не по назначению, определенным статьей 3 Закона Украины «О государственном материальном резерве», и по результатам такого анализа разработать и утвердить в двухмесячный срок план практических мер по недопущению таких фактов в будущем.

Также СНБО предлагает Генеральной прокуратуре Украины разработать и утвердить в двухмесячный срок план мер по организации и проведению проверок по выявлению фактов преднамеренного занижения цен, по которым осуществляется реализация материальных ценностей государственного материального резерва, и по результатам таких проверок принять соответствующие меры реагирования.

В решении содержится ряд других поручений Кабинету министров и другим органам государственной власти, в том числе доработать проект закона о внесении изменений в Закон «О Государственном материальном резерве», изучить вопрос об освобождения уполномоченного центрального органа исполнительной власти, который осуществляет Управление государственным материальным резервом, от уплаты исполнительного сбора при исполнении государственными исполнителями решений суда по вопросам Государственного материального резерва и по результатам внести в установленном порядке соответствующие предложения и тому подобное.