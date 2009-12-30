Донецк подал иск против местного управления Госказначейства

Власти Донецка подали иск в административный суд к Главному управлению Государственного казначейства в Донецкой области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на пресс-конференции Донецкий городской голова Александр ЛУКЬЯНЧЕНКО.

Он констатировал, что и сегодня через Госказначейство не проходят необходимые платежи, и деньги городского бюджета по-прежнему заморожены.

«Cложности продолжаются и на сегодняшний день, потому что наши деньги государство забрало для своих нужд, к сожалению, - сказал мэр. - И на сегодняшний день по казначейству, начиная с 6 декабря, непроплаты составляют свыше 20 млн. грн.».

А.ЛУКЬЯНЧЕНКО объяснил, что в связи с этим остаются неоплаченными «расчеты с подрядными организациями, а также нет оплаты за топливо, за выполненные услуги», город не может вовремя рассчитаться с работниками, занятыми на объектах управления капитального строительства.

Мэр подчеркнул, что «все выполненные объемы работ подтверждены финансовыми ресурсами, и эти ресурсы перераспределены для других нужд не нами, а казначейством».