В Киеве резко возросло число карманных краж

Криминогенная ситуация в Киеве контролируемая и не имеет тенденции к ухудшению по сравнению с прошлым годом.

Об этом говорится в переданном УНИАН сообщении отдела связей с общественностью Главного управления Министерства внутренних дел Украины в г. Киеве.

В некоторых средствах массовой информации появилось сообщение об увеличении количества преступлений в столице по сравнению с прошлым годом на 36,5%. Однако руководство киевской милиции официально свидетельствует, что эта цифра никоим образом не означает обострения криминогенной ситуации в столице, подчеркивается в сообщении.

Как объясняют в киевской милиции, основные причины увеличения количества зарегистрированных преступлений заключаются в некоторых изменениях, внесенных в законодательство 25 июня 2009 года. А именно – в прошлом году для возбуждения уголовного дела нужно было, чтобы сумма ущерба, нанесенного потерпевшему, составляла 906,5 грн. В этом году такая сумма составляет лишь 60,5 грн.

Так, с июля этого года воры, задержанные за совершение карманных краж, значительно реже могут избежать уголовной ответственности. За последние 5 месяцев возбуждено 77 уголовных дел по фактам карманных краж, что в 2,2 раза больше, чем в первом полугодии, констатируют в ГУМВД в городе Киеве.

Несмотря на подобные существенные сдвиги в статистике, руководство столичной милиции крайне положительно относится к указанным изменениям в законодательстве, которые не позволят ни одному преступнику избежать справедливого наказания, говорится в сообщении.

Несмотря на повышенную нагрузку на работников милиции по рассмотрению заявлений и сообщений о преступлениях, в условиях ограниченного финансового и материально-технического обеспечения, им удалось не допустить снижения эффективности работы на основных направлениях противодействия преступности. В частности, больше, чем за аналогичный период прошлого года, раскрыто ограблений – с 1158 до 1338, краж – с 2605 до 3510, в том числе из квартир – с 957 до 991.

Руководство ГУМВД Украины в городе Киеве заверяет граждан, что состояние криминогенной ситуации в столице контролируемое и базируется не на статистических данных, а на реальном течении событий.