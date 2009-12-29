Курортная Анталья оказалась под водой

В Турции часть курортного региона Анталья оказалась под водой в результате ливня.

Как сообщает радио «Свобода», ливневые дожди привели к затоплению домов, улиц, первых этажей прибрежных гостиниц и магазинов. Местных жителей эвакуируют пожарные и полиция. Люди перемещаются на лодках. Затруднено автомобильное движение в центральной части города. Обесточены несколько районов.

В Стамбуле сильный ветер чуть не привел к аварии в международном аэропорту. Ветром со стоянки был сдвинут крупный пассажирский самолет местной авиакомпании. Лайнер удалось остановить до того, как он столкнулся с другими самолетами.