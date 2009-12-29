По Украине распространяются книги из ООН

Организация Объединенных Наций передаст на постоянной основе Министерству юстиции Украины литературу по правам человека.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, по словам министра юстиции Николая ОНИЩУКА, соответствующие мероприятия будут осуществляться в рамках проектов сотрудничества между украинским Министерством юстиции и Представительством ООН в Украине.

Из материалов, предоставленных ООН, Министерство юстиции будет формировать информационные стенды и небольшие библиотеки о правах человека в областных, городских и районных управлениях юстиции. Материалы будут открыты для общего доступа граждан.

На протяжении декабря в территориальные органы юстиции уже переданы первые шесть книг, которые поступили из Офиса Верховного Комиссара ООН по правам человека. Это, в частности, «Система договоров ООН в области прав человека», «Комитет по ликвидации расовой дискриминации», «Права человека и поддержка правопорядка», «Права неграждан», “Права человека и тюремные заведения», «Современные формы рабства».

Кроме того, для образования специальных информационных стендов «ООН о правах человека», сегодня осуществляется передача территориальным органам юстиции экземпляров различных документов и информационных материалов - Общая декларация прав человека; Конвенция ООН о правах ребенка; Конвенция ООН о правах инвалидов; Отчет по человеческому развитию в Украине и еще около десятка листовок, памяток и буклетов на различную тематику.