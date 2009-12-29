В 2010 году рецессия в Украине продолжится.

Об этом говорится в предоставленном УНИАН аналитическом отчете рейтингового агентства "Эксперт-Рейтинг".

Оптимистическим сценарием развития для Украины агентство считает достижение нулевого роста ВВП по сравнению с 2009 годом и отсутствие технического дефолта по обязательствам государства.

Как отмечается в отчете, к началу 2010 года в Украине складывается довольно неприглядная ситуация: напряженность с возмещением НДС, катастрофическое снижение налоговой базы, упадок в металлургии, химической промышленности и машиностроении в течение текущего года усиливались неспособностью банковского сектора увеличивать кредитование реального сектора.

По оценкам агентства, своего пика напряженность в финансовой сфере достигнет к началу февраля – концу марта 2010 года. "Перед новым президентом, независимо от результатов выборов, встанет тяжелая задача – обеспечение функционирования системы государственных финансов при отсутствии адекватной налоговой базы, скорее всего, без помощи международных финансово-кредитных организаций и с на четверть парализованной банковской системой, которая не способна увеличивать кредитование реального сектора", – отмечается в отчете.

Одним из выходов из сложившейся ситуации, по мнению авторов отчета, станет объявление государством дефолта по своим обязательствам с последующей их реструктуризацией.

По мнению агентства, технический дефолт в 2010 году очень вероятен даже в том случае, если МВФ возобновит кредитование Украины. Жесткая монетарная политика накануне президентских выборов, резкий рост затрат на обслуживание госдолга, привлеченного через механизм ОВГЗ, и нерешенный газовый вопрос в значительной степени подорвали потенциал реального сектора, отмечается в отчете.

Агентство также не видит никаких перспектив по восстановлению спроса на украинский экспорт на международных рынках, что могло бы спасти экономику Украины от продолжения рецессии в 2010 году. События в Дубае, Греции, Исландии в последние месяцы показали, что мировой финансовый кризис далеко не окончен и проблемы в наиболее слабых экономиках только начинаются. "Центром этих проблем выступают государственные финансы, а источником нестабильности – рынок недвижимости", – отмечается в отчете.

В агентстве также подчеркивают, что украинскую гривню из-за накопившихся нерешенных проблем, скорее всего, ждет острая тенденция к девальвации.