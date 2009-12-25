Кличко заявляет о распродаже земли в Киеве по теневым схемам

Лидер одноименного блока в Киевском городском совете Виталий КЛИЧКО заявляет о «новогодней распродаже» столичной земли большинством городского совета по теневым схемам.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал вчера на заседании сессии с трибуны Киевсовета.

Обращаясь к киевлянам и оппозиционным депутатам, он сказал: «Сегодня мы присутствуем на новогодней распродаже земли. Депутатам были розданы папки с вопросами повестки дня, которые невозможно изучить за короткий промежуток времени. 30 – общие, 9 – собственность, все остальные – это земельные вопросы».

В.КЛИЧКО подчеркнул, что на сегодняшнюю сессию вынесено не менее 255 проектов земельных решений. Кроме того, по его словам, 119 вопросов на утро сегодняшнего дня не имело проектов решений.

При этом он назвал перечень проектов решений, в которых усматривается, по убеждению Блока Кличко, нарушение при оформлении проектов и вынесении вопросов на заседание сессии.

В частности, он привел один из примеров, где заявление лица на получение им земли в собственность написано в июле этого года, а согласование на эту землю датировано маем этого года.

«Это фальсификация. Время Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО не безгранично. И каждый, кто имеет отношение к этим махинациям, ответит по закону», - пообещал В.КЛИЧКО.

Он также отметил, что 400 млн. грн., которые должны сегодня пополнить бюджет столицы благодаря продаже земли Киева, заниженная цифра, поскольку настоящая стоимость этой земли, по убеждению В.КЛИЧКО, составляет не менее 1 млрд. грн.

На это секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ обратился к представителю земельного управления Киевсовета с просьбой провести расследование изложенных В.КЛИЧКО фактов, а также доложить об этом депутатам.

Он пообещал, что будет проведено «жесткое, публичное» расследование.

Как объяснил руководитель управления относительно проекта решения, который, в качестве примера, привел В.КЛИЧКО, в пояснительных материалах ошибочно указан не тот год. И вся документация оформлялась в определенном порядке – около полутора лет.

Говоря о стоимости земельных участков, руководитель земуправления подчеркнул, что экспертная оценка делается независимыми экспертами, которые несут ответственность перед законом.