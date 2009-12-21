Ротвейлер порвал голову пятилетнему ребенку
18:58, 21 декабря 2009Общество
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Сообщение из Полтавской области
В пгт Котельва Полтавской области ротвейлер искусал пятилетнего ребенка.
Об этом УНИАН сообщили в Центре общественных связей Главного управления МВД в Полтавской области.
По их данным, пострадавший мальчик со своим ровесником играл около двора, когда соседская собака породы «ротвейлер» сорвалась с цепи и напала.
«Увидев жуткую картину, как собака рвет ребенка, взрослые поспешили на помощь. За считанные минуты приехала «скорая». У мальчика медики констатировали рваные раны головы и лица. В настоящее время потерпевший прооперирован», - отметили в ЦОС.
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