Умерла 32-х летняя звезда Голливуда (фото)

Голливудская актриса Бриттани Мерфи (Brittany Murphy), известная по фильмам «Молодожены», «Восьмая миля» и «Город грехов», скончалась от сердечного приступа в возрасте 32 лет.

Актриса умерла в медицинском центре недалеко от Беверли Хилз, откуда ее доставили из дома в Западном Голливуде, 21 декабря сообщает Reuters. Бриттани Мерфи родилась 10 ноября 1977 г. в Атланте, штат Джорджия. Актерская карьера Мерфи началась еще в школе: с 13 лет она снималась в телевизионной рекламе, а всего через год ее стали приглашать в молодежные телесериалы. За кинокарьеру актриса снялась более чем в 20 картинах.

Коммерсантъ