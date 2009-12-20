Чемпион Украины по дзюдо снова в розыске, теперь за убийство

В Запорожье известный спортсмен - чемпион Украины по дзюдо Евгений СОТНИКОВ – подозревается в убийстве 18-летнего парня.

Как сообщили УНИАН в руководстве Главного управления МВД Украины в Запорожской области, преступление было совершено накануне поздно вечером в кафе "Диана", расположенном в Заводском районе Запорожье.

"19 декабря около 20.30 поступило сообщение о том, что в кафе "Диана" обнаружен мертвым 18-летний молодой человек, причиной смерти которого стало пулевое ранение в голову", - сообщили в Запорожском главке милиции.

По данным ГУ МВД, "в совершении данного преступления обоснованно подозревается именно СОТНИКОВ, и сейчас ведется его розыск".

Официальной информации о мотивах и обстоятельствах совершения убийства на данный момент нет.

По факту совершения преступления возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Справка УНИАН. Е.СОТНИКОВ родился 20 ноября 1980 года в Запорожье. Закончил Запорожский государственный университет. Заслуженный мастер спорта. Выступая в весовой категории свыше 100 кг, завоевал 3-место на чемпионате мира в 2003 году. Накануне Олимпиады-2004 года был дисквалифицирован. Бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года.

Судим за причинение телесных повреждений (в 2007 году в Запорожье выстрелил в ногу человеку, который якобы напал на него). В ноябре 2008 года был объявлен запорожской милицией в розыск после того, как во время празднования дня рождения в одном из кафе Заводского района Запорожья, не поделив что-то со своим знакомым, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил его ножом. Ранение оказалось не смертельным, но серьезным для того, чтобы милиция квалифицировала деяние спортсмена как "нанесение тяжких телесных повреждений". Впоследствии уголовное дело по данному факту было закрыто в связи с тем, что пострадавший забрал заявление и официально отказался от каких бы то ни было претензий к ранившему его. В этом году Е.СОТНИКОВ, который с 28 ноября 2008 года по 21 июля 2009 года разыскивался милицией за нанесение ножевого ранения земляку, победил на чемпионате Украины по дзюдо среди мужчин в весовой категории свыше 100 кг.