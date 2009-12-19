В шести областях Украины без электрики остаются 89 населенных пунктов

Вследствие неблагоприятных погодных условий, в частности, сильных снегопадов, метелей и гололедицы, и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач в АР Крым и в шести областях без электроснабжения остаются 89 населенных пунктов.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, в частности без электроснабжения остаются в Херсонской области 28 населенных пунктов, в Крыму – 17, Донецкой – 14, Луганской – 12, Одесской – 7, Николаевской – 6 и Ивано-Франковской – 5. Электричество восстанавливают бригады облэнерго.