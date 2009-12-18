Украина почти вступила в Энергетическое сообщество (уточненная)

Совет министров Энергетического содружества одобрил присоединение Украины и Молдовы к этой организации.

Сообщение об этом содержится на официальном веб-сайте Энергетического содружества.

Согласно сообщению, соответствующее решение было одобрено сегодня в Загребе на 7-м заседании Совета министров.

Окончательное присоединение этих двух стран состоится после того, как они преодолеют разногласия, которые остаются между их законодательством и законодательством Европейского Союза о газовом рынке, а также проведут необходимые процедуры по ратификации присоединения.

“Присоединение Украины и Молдовы к Соглашению об Энергетическом содружестве катализирует реформы в энергетическом секторе в этих странах, что будет способствовать взаимовыгодному расширению энергетического рынка, который будет базироваться на общих правилах”, - заявил на этот счет комиссар ЕС по вопросам энергетики Андрис ПИБАЛГС.

В сообщении также отмечается, что перед подписанием Протокола о вступлении президент Энергетического содружества, по согласованию с вице-президентом, который представляет Евросоюз, должен проверить, чтобы законодательство по деятельности рынка газа было одобрено и применялось в соответствии с Директивой ЕС № 55 от 2003 года, которая, в частности, предусматривает создание независимого оператора по транзиту газа и равный доступ операторов к газовой инфраструктуре.

Справка УНИАН. Соглашение об Энергетическом содружестве было подписано в октябре 2005 года в Афинах и вступило в силу с 1 июля 2006 года.

На сегодняшний день к соглашению присоединились 14 стран - членов ЕС и 7 стран Западных Балкан.

Грузия, Молдова, Турция и Украина имеют статус наблюдателей.

Энергетическое содружество создано для распространения опыта внутреннего энергетического рынка ЕС на юго-восточную Европу и содействие привлечению инвестиций в энергетическую отрасль стран - участниц соглашения.