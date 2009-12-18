Ющенко поручил организовать 450-летия Пересопницкого Евангелия

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО поручил организовать празднование 450-летия Пересопницкого Евангелия.

Об этом говорится в Указе Президента на его официальном сайте.

Данным указом Президент поручил Кабинету министров Украины создать Организационный комитет по подготовке и празднованию 450-летия Пересопницкого Евангелия, включив в его состав представителей центральных и местных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления, общественных организаций, ученых.

Также правительству поручено разработать вместе с Ровенской областной государственной администрацией и при участии Национальной академии наук Украины и утвердить в трехмесячный срок мероприятия на 2010–2011 гг. по подготовке и празднованию 450-летия Пересопницкого Евангелия, а также обеспечить финансирование в установленном порядке мероприятий по подготовке и празднованию 450-летия Пересопницкого Евангелия.

Государственному комитету телевидения и радиовещания Украины поручено обеспечить освещение мероприятий по подготовке и празднованию 450-летия Пересопницкого Евангелия.