160 населенных пунктов - без света из-за метелей
10:06, 17 декабря 2009Общество
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Под ударом - три области
Вследствие осложнения погодных условий, в частности, сильного снега и порывов ветра, и в результате срабатывания автоматики защиты линий электропередач, в трех областях без электроснабжения остались 160 населенных пунктов: в Одесской – 86, в Херсонской – 62 и Николаевской – 12.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, электроснабжение восстанавливают бригады облэнерго.
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