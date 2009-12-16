Газпромсбыт опровергает версию о теневых схемах Тимошенко

ООО «Газпром сбыт Украина» (дочерняя компания ОАО «Газпром») опровергает информацию о якобы готовящихся «теневых схемах» по перепродаже газа в подземных хранилищах газа (ПХГ).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ООО «Газпром сбыт Украина».

В сообщении отмечается, что формирование собственных запасов газа в ПХГ для гарантии бесперебойных поставок потребителям в отопительный сезон сейчас производится из ресурсов НАК «Нафтогаз Украины».

«Работа 100%-ного дочернего общества «Газпрома» в Украине полностью соответствует европейскому опыту, где компания представлена в капитале компаний по дистрибуции природного газа в более чем двух десятках стран», - говорится в сообщении.

Компания отмечает, что «Газпром сбыт Украина» - это серьезный игрок национального газового рынка, социально ответственная компания. За неполных два года своей работы в бюджеты разных уровней было уплачено более 0,5 млрд. грн. налогов.

В сообщении сказано, что компания настоятельно просит отдельных чиновников и экспертов не искажать информацию о ее работе и не втягивать ее в политические инсинуации.

Напомним, сегодня некоторые украинские СМИ распространили сообщение со ссылкой на одного из экспертов, что «Нафтогаз Украины» может оплатить поставки природного газа в декабре за счет продажи значительных объемов газа дочерней компании «Газпрома» в Украине – «Газпром сбыт Украина». По его словам, недостатком этой схемы для Украины является то, что «Газпром сбыт Украина» купит ориентировочно 4,6 млрд. куб. м газа у «Нафтогаза» по действующей в четвертом квартале цене - 208 долл. за тыс. куб. м, тогда как продавать этот газ он будет уже в новом году по ценам не ниже 295 долл. за тыс. куб. м.

Кроме того, накануне о возможности заключения подобной сделки сообщил и уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ. По его словам, «Газпром сбыт Украина» планирует покупать газ в украинских подземных хранилищах по цене четвертого квартала 2009 года - 208 долл. за тыс. куб. м, а продавать украинским предприятиям по ценам следующего года - 300-330 долл. за тыс. куб. м.

Справка УНИАН. ООО «Газпром сбыт Украина» - дочерняя компания ОАО «Газпром», созданная для работы на украинском рынке во исполнение Соглашения об урегулировании отношений в газовой сфере между Украиной и Российской Федерацией. Компания располагает действующей лицензией на поставку природного газа по нерегулируемому тарифу.