Весь Львов строит водопровод

В Львове и области продолжаются работы по организации круглосуточного водоснабжения в городе. Активные работы ведутся на насосных станциях «Николаев» и «Винники», на водопроводе «Плугов-Золочев», а также на ряде других объектов. К работам привлечены почти все мощные львовские компании.

Об этом сообщил во время брифинга городской председатель Львова Андрей САДОВЫЙ.

«Работы на всех объектах выполняют украинские подрядчики. Это дополнительные средства для наших компаний в условиях кризиса. Это ОАО «СМУ №24», ООО МТВО «Комплекс», Корпорация «Энергоресурс-инвест», ЗАО «Электро». Преимущественно, это львовские компании, за исключением тех работ, которые львовские компании не имеют возможности выполнить», - заметил А.САДОВЫЙ.

Он также отметил то, что в насосную станцию «Николаев» инвестировано около 35 млн. грн.

«Уже смонтировано новое современное оборудование на электроподстанции. Мы делаем сейчас то, что должно было быть сделано еще 30 лет назад. Но мы это делаем, и львовяне будут иметь воду хорошего качества, и будут ею пользоваться, когда захотят. До 25 декабря работы здесь будут завершены», - заверил мэр Львова.

Городской председатель рассказал, что на завершающем этапе и работы на других насосных станциях в Львове.

«Продолжаются работы и на водозаборе Плугова. Сейчас там кладут последние 1,5 км трубы, чтобы 25 декабря мы закончили весь объем работ и параллельно приступили к испытаниям, чтобы мы все достойно встретили новый год. И чтобы наши львовяне получили такой приятный подарок, особенно те, кто еще не имеет воды целый день», - отметил городской председатель Львова.

Как сообщал УНИАН, 30 декабря премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО приедет во Львов, чтобы лично «запустить» круглосуточное горячее и холодное водоснабжение в городе.