Милиция удачно штурмовала полтавскую телестудию

В Полтаве милиция освободила захваченную неизвестными телестудию «Місто».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня с утра в помещение телестудии ворвалась группа сотрудников охранной фирмы и забаррикадировалась в здании. «Они закрыли двери. Забаррикадировали их шкафами и прочей мебелью. В этот момент в здании находились работники телестудии. Позже милиция проникла в помещение телестудии и задержала сотрудников охранной фирмы», - сообщил пресс-офицер Полтавского городского управления милиции Виктор ШАПОРЕНКО.

Подробности инцидента в милиции пока не сообщают, говоря, что идет следствие.

Между тем журналисты телестудии «Місто» сообщили, что это уже не первая попытка захвата их помещения: «Уже в третий раз один из представителей собственников, которые никак не поделят контроль над телеканалом, пытается завоевать телестудию. Сегодня все было намного серьезней, чем в прошлые разы. В студии разгромлена вся мебель».

Как сообщалось, вокруг телестудии с лета 2006 года постоянно наблюдаются попытки собственников установить контроль над телестудией. Попытки чередуются силовыми захватами и судебными разбирательствами.