Дети Ющенко просят на Рождество гитару, хомячка и дельфина

Семья Президента Украины всегда с нетерпением ожидает рождественских праздников. Об этом Екатерина Ющенко рассказала в интервью «Фактам». При этом она отметила, что Рождество в семье Ющенко – это в первую очередь религиозный праздник.

«Я делаю все возможное, чтобы оно не потерялось в суматохе елок, огней и подарков. Наши девочки уже прочитали несколько детских Библий, знают много молитв. Тарасик тоже знает несколько молитв. Мои дети ходят в церковь, посещают воскресные классы, мы вместе читаем Библию и молимся», – прокомментировала Ющенко религиозное воспитание детей в своей семье, сообщает официальный сайт кандидата в президенты Ющенко.

Екатерина Ющенко рассказала, что любит готовить дом к зимним праздникам: «Уже много лет я собираю разные рождественские игрушки и сувениры и ежегодно в это время отдаюсь приятным предновогодним клопотам – украшению елки, покупке подарков, возведению рождественских вертепов, декорированию дома».

Говоря о подарках, Екатерина Ющенко сказала, что она отдает преимущество практичным подаркам, а ее муж – романтичным: «Возможно, отражается мое диаспорное воспитание, но долгие годы я считала, что людям нужно дарить что-то практическое. А мой муж убежден: подарок – это должно быть что-то особенное, которое всегда будет ценным. Я понимаю, что он прав, однако на свои дни рождения наши дети, конечно, получают носки и ночные рубашки!»

Ющенко рассказала, что на эти Рождественские праздники София попросила гитару, а Тарас – хомячка. При этом первая леди заметила, что сложнее всего найти подарок Христинке. «Ей хочется таких вещей, которые она видела в мечтах и фантазиях. Однажды попросила волшебную хрустальную пулю – как ту, которая видела в сказочной книжке. А в этом году Христина хочет игрушечного дельфина, но чтобы «совсем как настоящий». Думаю, нам придется ограничиться книгами о дельфинах», – сказала Ющенко.

Также первая леди отметила, что в прошлом году одной из просьб Софии к Святому Миколаю было помочь маме и Украине построить детскую больницу. «Знаете, я очень горжусь этим ее желанием. И, слава Богу, в этом году мы начали строить больницу, поэтому в определенном смысле мечта дочки осуществилась», – отметила Екатерина Ющенко.

При этом она подчеркнула, что каждый год ее семья делает подарки обездоленным детям. «По моему мнению, это просто необходимо, чтобы правильно воспитывать своих детей. Я рада, что в школе, в которой учатся Христина та София, почти весь декабрь идет сбор подарков для детских домов, сиротских приютов, заведений для детей-инвалидов», – сказала первая леди.