Курс доллара в обменниках Киева

Сегодня украинские банки покупают американскую валюту в среднем по 7,97 грн./долл., продают – по 8,03 грн./долл., курс незначительно понизился по сравнению с 14 декабря. Об этом сообщает Finance.ua.

Предложения коммерческих банков по покупке доллара колеблются в пределах 7,90-7,99 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,05 грн./долл.

Средний курс покупки евро в украинских банках понизился на 0,3%, по сравнению с 14 декабря, и сегодня составляет 11,69 грн./евро, продажи – на 0,8% – до 11,84 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-11,73 грн./евро, по продаже – в пределах 11,75-11,95 грн./евро.

Курс покупки/продажи наличного рубля в комбанках, по сравнению с 14 декабря, понизился на 0,3% и составляет в среднем 0,2556/0,2681 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2055-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2659-0,2758 грн./рубль.

Средний курс покупки доллара в банках Киева составляет 7,97 грн./долл., продажи – 8,03 грн./долл. Курс не изменился со вчерашнего дня.

Предложения столичных коммерческих банков и пунктов обмена валют по покупке доллара колеблются в пределах 7,93-8,00 грн./долл., по продаже – в пределах 8,00-8,05 грн./долл.

Средний курс покупки евро в банках Киева понизился на 0,3%, по сравнению с 14 декабря, и сегодня составляет 11,67 грн./евро, продажи – на 0,5% - до 11,84 грн./евро.

Предложения банков по покупке евро колеблются в пределах 11,60-11,73 грн./евро, по продаже – в пределах 11,75-11,97 грн./евро.

Курс покупки наличного рубля в комбанках столицы, по сравнению с 14 декабря, понизился на 1,5% и сегодня составляет 0,2525 грн./рубль, продажи – на 0,5% – до 0,2690 грн./рубль.

Предложения банков по покупке российской валюты колеблются в пределах 0,2055-0,2620 грн./рубль, по продаже – в пределах 0,2659-0,2758 грн./рубль.

Курсы валют, установленные на сегодня в банках Киева:

«Укрсоцбанк»: доллар США – 7,96/8,04 грн., евро – 11,60/11,95 грн., рубль – 0,2100/0,2670 грн.

«Райффайзен Банк Аваль»: доллар США – 7,99/8,06 грн., евро – 11,60/11,90 грн., рубль – 0,2600/0,2700 грн.

«ПриватБанк»: доллар США – 7,98/8,03 грн., евро – 11,65/11,95 грн., рубль – 0,2580/0,2680 грн.

Официальный курс НБУ на сегодняшний день, 15 декабря, составляет: гривни к доллару США – 7,9806, к евро – 11,689185, к российскому рублю – 0,26559.