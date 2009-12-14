На межбанке падает евро

Сегодня на украинском межбанковском рынке торги по доллару США открылись котировками 7,9845/7,9995, к 12:00 цены снизились до 7,9815/7,9885. К закрытию торгов ценовые уровни достигли значений 7,9795/7,9870.

Как сообщает финансовая компания «ИнтерБизнесКонсалтинг», в 12:00 Нацбанк вышел на рынок с покупкой доллара по курсу 7,9800 грн./долл.

Рублевый рынок открылся котировками 0,2657/0,2663, а к 12:00 сузился спрэд – 0,2658/0,2662. К закрытию цены понизились до 0,2655/0,2658. В России курс доллар-рубль поднялся, а фиксинг СЭЛТ по результатам торгов составил 30,1000 (+0,0999).

На международном валютном рынке цены на валютную пару евро-доллар изменялись в диапазоне 1,4600/1,4680. Рынок евро-гривня открылся индикативными котировками 11,7035/11,7275, к 12:00 цены ушли вниз – 11,7010/11,7150. К закрытию торгов ценовые показатели по евро-гривне установились на уровне 11,6875/11,6995.