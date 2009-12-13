Тимошенко знает о планах оппонентов провести аферы с выкупом депозитов

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО предупреждает вкладчиков «Укрпромбанка» и других проблемных банков о возможных аферах, которые запланировали ее оппоненты, по выкупу у граждан депозитов в проблемных банках.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила на встрече с вкладчиками «Укрпромбанка» и «Родовид Банка».

«Эти аферы (заключаются) в том, что эти самые люди, которые эти банки обанкротили, сейчас развесили биг-борды по всей стране, делают рекламную кампанию и хотят за 50-60% выкупать ваши вклады», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

По ее словам, это, в первую очередь, касается вкладчиков «Укрпромбанка» и банка «Надра».

«Я прошу вас, никому свои вклады не продавайте, потому что они хорошо знают, что государство вернет, хорошо знают, что есть график, который мы точно выдержим. И сегодня они играют на этом, берут с дисконтом покупают эти депозиты, а затем от государства еще получают дополнительную выгоду, потому что возвращать будем 100% стоимости вкладов», - объяснила она.

Ю.ТИМОШЕНКО призвала вкладчиков не соглашаться на такие предложения, потому что они потеряют свои сбережения.