Ющенко повысил Тернопольский техуниверситет в статусе

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО присвоил статус национального Тернопольскому техническому университету имени Ивана Пулюя.

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий указ глава государства подписал на встрече со студентами и преподавателями этого вуза.

Выступая на церемонии по случаю присвоения Тернопольскому техническому университету статуса национального, В.ЮЩЕНКО высоко оценил его уровень.

Обращаясь к студентам, он отметил: «Вам предстоит продолжать и приумножать духовные, культурные, научные и образовательные традиции родного края. Украине нужны высококвалифицированные специалисты технических специальностей. Без вас мы не сможем осуществить нашу цель – обеспечить Украине место среди самых развиты государств мира».

Президент подчеркнул, что образование и высокие технологии является основой для развития нации.

В.ЮЩЕНКО пообещал, что в стране будут продолжать реализовывать глубинные реформы в образовательной сфере. В частности, он отметил, что необходимо унифицировать образовательные программы в школах.

Также он скептически отнесся к качеству образования в филиалах университетов, где преимущественно нет полноценной научной базы. В этом контексте он возлагает большую надежду на совещание ректоров, на котором будет обсуждаться вопрос реформы в высшей школе.

В то же время В.ЮЩЕНКО заметил, что на сегодняшний день в сфере реформирования образования уже многое сделано: Украина присоединилась к Болонскому процессу, ввела внешнее независимое оценивание знаний выпускников.

По словам В.ЮЩЕНКО, он гордится тем, что в государстве удалось реализовать идею обязательно сдавать экзамен по украинскому языку и литературе при поступлении в вузы.

«Высшая школа должна давать четкие сигналы относительно языковой политики в стране», - подчеркнул В.ЮЩЕНКО.