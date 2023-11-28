Проект "Азовсталь. Символ несокрушимости" создало агентство Gres Todorchuk для фандрейзинговой платформы UNITED24 и группы "Метинвест".

Украинская комиссия международной награды в области рекламно-маркетинговых коммуникаций Effie Awards назвала агентства и лучшие проекты в 2023 году.

Главный приз нынешней премии получил проект "Азовсталь. Символ несокрушимости" – браслеты, изготовленные из стали "Азовстали" в ограниченном количестве, все средства от продажи которых – более 300 миллионов гривень – были направлены на "Армию дронов", сообщили в пресс-службе "Метинвеста".

Этот проект создало агентство Gres Todorchuk для фандрейзинговой платформы UNITED24 и группы "Метинвест". Идея возникла осенью 2022 года, на тот момент весь мир знал об "Азовстале" – последней крепости Мариуполя. Для каждого украинца название комбината стало символом мужества и несокрушимости защитников Украины.

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Из последней довоенной партии стали комбината "Азовсталь", которую предоставила группа "Метинвест", изготовили 100 тысяч уникальных браслетов. Они были распроданы в 44 страны мира, они появились у мировых общественных деятелей, политиков и звезд. На помощь Украине собрали более 300 млн грн.

Участие "Метинвеста" в проекте "Азовсталь. Символ несокрушимости" было частью милиарной инициативы "Стальной Фронт" бизнесмена Рината Ахметова. С начала войны группа "Метинвест" перечислила на помощь силам обороны Украины более 2 млрд грн, которые пошли на закупку и производство десятков тысяч единиц оборудования для ВСУ – от бронежилетов и мобильных бункеров до тепловизоров, автомобилей и макетов техники.

"Это признание – не о проекте или партнерах. Это еще одно подтверждение, что "Азовсталь" – один из новых символов для каждого украинца и даже для иностранцев. Символов, которые через много лет станут олицетворением нашей победы над агрессором в этой войне. Поэтому я не удивился, что в Украине и за ее пределами нашлось так много желающих получить свою толику стали из легендарного комбината, и что теперь жюри Effie Awards отметило проект главной наградой. Хотел бы поблагодарить наших партнеров из UNITED24, Gres Todorchuk и других за реализацию проекта. Со своей стороны, мы продолжим активно поддерживать силы обороны Украины и стоять бок о бок с нашими защитниками столько, сколько потребуется", –отметил генеральный директор группы "Метинвест" Юрий Рыженков.

Проект "Азовсталь. Символ несокрушимости" стал возможным благодаря сотрудничеству группы "Метинвест", UNITED24 и Gres Todorchuk. Дизайн браслетов разработал ювелирный дом SOVA, "Новая почта" обеспечила доставку, а Rozetka – продажу браслетов.