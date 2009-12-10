Сбор старых люминесцентных ламп остается бесконтрольным

Государственная экологическая инспекция Азовского моря обеспокоена, что в Украине не разработан механизм сбора у населения опасных люминесцентных ламп для их утилизации.

Как передает корреспондент УНИАН, в государственной экоинспекции Азовского моря сообщили, что именно их структура осуществляет на предприятиях контроль за сбором, хранением и передачей на утилизацию люминесцентных ртутьсодержащих ламп. Лампы собираются в металлические емкости, обеспечивающие целостность, перевозятся спецтранспортом и передаются специализированным предприятиям, имеющим лицензию на утилизацию.

Совсем по-другому обстоит ситуация с приемом люминесцентных ламп у жителей города. Механизм по их приему просто отсутствует. Со стороны ЖЭКов работа по этому вопросу не проводится. Местное население выбрасывает лампы в контейнеры для сбора бытовых отходов, они вывозятся на свалку ТБО. В итоге происходит их бой и выделение в атмосферный воздух паров ртути.

Инспектора-экологи признают, что главным преимуществом этих ламп является потребление ими электроэнергии на 70% меньше, чем обычной лампой накаливания. Но население должно задуматься, какой вред они могут принести окружающей природной среде и здоровью человека. Люминесцентные лампы содержат ртуть и относятся к первому и самому высокому классу опасности, к ним применяются определенные требования по их хранению, удалению и утилизации.

В данное время этот вопрос для населения остается открытым и требует скорейшего решения, подчеркнули в госэкоинспекции.