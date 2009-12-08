Более 5% кандидатов на госдолжности скрывали свои «отсидки»

5,3% кандидатов на государственные должности 1-й и 2-й категории скрывали факты о привлечении к уголовной ответственности.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил журналистам руководитель Главного управления Государственной службы Украины Тимофей МОТРЕНКО.

«За 5 лет 90% кандидатов на должности 1-й и 2-й категорий подали недостоверные сведения о себе. Из них 72,9% - недостоверную информацию о собственных доходах, 7,7% скрывали информацию об админпротоколах за привлечение за коррупционные деяния, 5,3% скрывали информацию о привлечении к уголовной ответственности. 1,2% подали неправдивые сведения об образовании», - сообщил Т.МОТРЕНКО.

При этом он объяснил, что должности 1-й и 2-й категории - это уровень руководителей центральных органов власти, губернаторов и их заместителей, а также директоров департаментов.

По информации Главгосслужбы, ежегодно на государственную службу поступает 40 тысяч человек. При этом спецпроверку проходят только кандидаты на должности 1-й и 2-й категории, а это 250-300 человек в год.

«То есть, мы проверяем только 0,6% всех, кто приходит на государственную службу», - сказал Т.МОТРЕНКО.