Уманский подписал гарантии Ираку на серию оружейных контрактов?

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ подписал письмо с государственными гарантиями иракской стороне, которые обеспечат реализацию серии крупных оружейных контрактов.

Об этом пишет «Зеркало недели» со ссылкой на источники в Кабинете министров.

Письмо, по информации источников, содержит государственные гарантии, что средства иракской стороны пойдут исключительно на создание на предприятиях Украины указанной в контрактах военной техники. В частности, самой крупной за всю историю Украины партии новых бронетранспортеров и большого количества танков.

Кроме того, проекты предусматривают также экспорт самой большой партии новой авиатехники, поставляемой Украиной иностранному государству. В намерениях Ирака значится и крупнейшая партия высокоточных средств поражения, созданных в 2005 году на основе сугубо украинских ноу-хау, а также услуги на ремонт и модернизацию военной техники. Последние также предусматривают установку исключительно украинских элементов, закупаемых и апробированных странами НАТО.

Издание отмечает, что емкость контрактов, заключение которых зависит от подписания письма с госгарантиями, специалисты оружейного бизнеса оценивают в 2,4 млрд. долл. Три контракта емкостью порядка 40% упомянутой общей суммы уже подписаны сторонами, остальные находятся на завершающей стадии детальной проработки.

От имени Украины ГК «Укрспецэкспорт» уполномочила работать на иракском оружейном рынке дочернее предприятие «Прогресс», которое в 1996-1999 гг. выполнило танковый контракт на поставки Пакистану 320 танков Т-80УД.