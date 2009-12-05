Горсовет Херсона расширил полномочия райсоветов (список)

Городской совет Херсона расширил полномочия райсоветов и их исполкомов в городе.

Как передает корреспондент УНИАН, такое решение было принято на заседании горсовета 2 декабря.

Согласно принятому решению, райсоветам города и их исполкомам предоставлены дополнительные права в сфере ЖКХ, строительства, транспорта, социальной защиты, торговли и финансов.

В частности, согласно принятому решению, районные органы местного самоуправления будут:

- согласовывать планы работы учреждений и предприятий, осуществление которых могут вызвать негативные социальные, демографические и другие негативные последствия;

- вносить предложения о назначении либо увольнении руководителей государственных и коммунальных предприятий;

- контролировать платежи предприятий любой формы собственности в бюджет и Пенсионный фонд, а также их расчеты за энергоносители;

- участвовать в решении вопросов о передаче в аренду или собственность земли под объекты торговли, общественного питания и бытового обслуживания;

- контролировать и проверять эти объекты;

- включать в состав доходов райбюджетов поступления от рыночного сбора на территории своего района;

- контролировать вопросы, связанные с начислением и перерасчетом пенсий, а также субсидий на услуги ЖКХ;

- управлять объектами ЖКХ районов, создавать районные жилищно-эксплуатационные управления с соответствующими аварийными бригадами и спецтехникой;

- создавать районные соцслужбы для семей и молодежи, контролировать условия жизни детей и целесообразность их пребывания в конкретных семьях.

Дополнительные полномочия предоставлены райсоветам с целью повышения их значимости в жизнедеятельности города, сказано в решении.

Как сообщал УНИАН, 19 ноября депутаты Черкасского городского совета приняли решение о ликвидации районных советов в городе. Так, согласно решению, по окончании срока полномочий в городе не будут образовывать новые райсоветы. Вместо них планируют создать районные администрации.

По словам городского головы Черкасс Сергея ОДАРИЧА, представительские органы в районах города не нужны, поскольку лишь дублируют функции горсовета, не имеют собственных полномочий или собственных финансов. Все средства райсоветам выделяются из городского бюджета, а депутаты лишь поддерживают предложенное распределение финансов, не имея полномочий что-то изменить. При этом на содержание аппарата райсовета тратятся значительные средства.