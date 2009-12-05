В Крыму раскрыты 87 преступлений в земельной сфере

Заместитель министра внутренних дел, начальник ГУ МВД Украины в АРК Геннадий МОСКАЛЬ заявляет, что в этом году в Крыму было раскрыто 87 преступлений в земельной сфере, в том числе 17 фактов взяточничества.

Об этом УНИАН сообщили в отделе связей с общественностью ГУ МВД Украины в Крыму.

Также в Крыму в этом году зарегистрировано 26 фактов завладения земельными участками путем разного рода мошенничества, раскрыто 13 злоупотреблений властью и служебным положением, 10 служебных подделок и 7 фактов служебной халатности, 3 факта превышения власти или служебных полномочий.

"Поле деятельности для правоохранительных органов огромное, - отметил Г.МОСКАЛЬ. - Создаются комиссии. Только по одному Симферополю возбуждено около 28 уголовных дел. И еще около 300 информаций проверяется. Это не те показатели, которыми бы мы могли гордиться, потому что, как говорят, наиболее ценная сегодня земля у нас в стране в Крыму и Карпатах".

По словам Г.МОСКАЛЯ, "коррупционерам в Крыму украсть уже нечего, остались только бюджетные средства и земля, цена на которую в последнее время упала. А коррупционные схемы довольно просты: всего лишь решение сессии, все зарегистрировано и законно на первый взгляд. Но если взять отдельного человека, то в своих пояснениях правоохранительным органам он рассказывает о том, что ему дали 200 долларов и попросили подписать положительное решение". "Уровень коррупции у нас такой, что угрожает национальной безопасности страны", - подчеркнул Г.МОСКАЛЬ.

Начальник крымской милиции также отметил, что цифры раскрываемости не впечатляют, и указал "на латентность преступлений в земельной сфере".

"Доказать эти факты, к сожалению, порой невозможно. Но думаю, что с 1 января с вступлением в действие принятых законов (по противодействию коррупции в земельных отношениях - УНИАН) нашей стране станет легче", - сказал он.