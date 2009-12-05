Тимошенко: все виновные в падении гривны будут наказаны

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО отмечает, что ее публичное заявление о махинациях в банковской сфере было вызвано необходимостью остановить стремительное падение гривны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер заявила в эфире телеканала «Интер».

Ю.ТИМОШЕНКО отметила, что украинская гривна «упала» на 67%, в то время, как валюты других стран лишь до 20%. Причиной падения, убеждена премьер, был не кризис, а махинации в банковской сфере в результате которых из страны было выведено 17,5 млрд. долл.

Она подчеркнула, что после выборов все виновные в махинациях и падении гривны будут наказаны.

«После президентских выборов я этот улей, который представляет украинскую финансовую банковскую систему, просто выверну и покажу людям, через какой банк, как это выходило», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО, отметив, что новый прокурор сможет решить вопрос об определении и наказании виновных.

Отвечая на вопрос об ответственности действующего Президента Украины за махинации в банковском секторе, Ю.ТИМОШЕНКО сказала: «Вы знаете что, сегодня глава Нацбанка и Президент это одна команда, причем полностью одна команда – я никогда не поверю, что всего этого Президент не знает».