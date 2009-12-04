За развращение несовершеннолетней начато дело против бывшего динамовца
22:38, 04 декабря 2009Общество
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... заслуженного мастера спорта СССР
Работники Голосеевского райуправления столичной милиции возбудили уголовное дело в отношении бывшего игрока футбольного клуба «Динамо» (Киев), заслуженного мастера спорта СССР Ивана Я. по факту развращения несовершеннолетней.
Об этом УНИАН сообщило в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве.
Как отметили в милиции, мужчина был задержан на днях. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней) Уголовного кодекса Украины, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.
По словам собеседника агентства, пока это один доказанный факт.
Следственные действия по делу продолжаются.
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