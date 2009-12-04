За развращение несовершеннолетней начато дело против бывшего динамовца

Работники Голосеевского райуправления столичной милиции возбудили уголовное дело в отношении бывшего игрока футбольного клуба «Динамо» (Киев), заслуженного мастера спорта СССР Ивана Я. по факту развращения несовершеннолетней.

Об этом УНИАН сообщило в ЦОС ГУ МВД Украины в г. Киеве.

Как отметили в милиции, мужчина был задержан на днях. Уголовное дело в отношении него возбуждено по ст. 153 (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, совершенное в отношении малолетней) Уголовного кодекса Украины, в качестве меры пресечения избрана подписка о невыезде.

По словам собеседника агентства, пока это один доказанный факт.

Следственные действия по делу продолжаются.