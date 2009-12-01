В Киеве задержан иностранец, подозреваемый в терроризме

В Киеве в результате совместных оперативно-розыскных мероприятий работников УБОП и Укрбюро Интерпола был задержан гражданин Турции (1960 г.р.), который находился в межгосударственном розыске.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГУБОП МВД Украины, по информации турецких правоохранительных органов, этот человек с 1988 года является участником незаконной вооруженной террористической организации рабочей партии Курдистана. Он разыскивается правоохранительными органами Турецкой Республики за совершение ряда преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Турции, - совершение деяния, направленного на передачу всей или части территории государства под суверенитет другого государства или ограничение независимости и расторжение союза государства или отделение части его территории от администрации государства.

По данным Генеральной прокуратуры Турции, задержанный причастен к закладке мины и взрывчатки, в результате подрыва которых погиб человек, к вооруженному нападению с использованием ракетных установок на станцию жандармерии и в участии вместе с другими участниками террористической организации в засаде, во время которой было убито 5 работников сил безопасности Турции.

Решается вопрос о его экстрадиции в Турцию.