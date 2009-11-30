США помогут Украине ликвидировать ракетные комплексы «Скад»

США окажут Украине помощь в ликвидации оперативно-тактических ракетных комплексов «Скад».

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в Киеве временно исполняющий обязанности министра обороны Украины Валерий ИВАЩЕНКО и временный поверенный в делах Посольства США в Украине Джеймс ПЕТТИТ подписали Меморандум о понимании между Минобороны Украины и Государственным департаментом США о помощи в ликвидации и демилитаризации ракетных комплексов «Скад» и оборудования, материалов и компонентов ракетного топлива, входящих в их состав.

Как отметил после подписания документа В.ИВАЩЕНКО, ликвидация оперативно-тактических ракетных комплексов «Скад», которые еще остались на вооружении в Вооруженных силах Украины, является очередным этапом реализации программы Совместного уменьшения угрозы, осуществляемой при технической и финансовой помощи правительства США.

«Украина продолжает выполнять свои внешнеполитические обязательства по избавлению от оружия массового уничтожения», - сказал в.и.о. министра обороны.

По словам В.ИВАЩЕНКО, несмотря на то, что оперативно-тактический ракетный комплекс «Скад» уже устарел, он создавался как возможный носитель ядерного оружия.

«Очень важно (ликвидировать комплексы «Скад»), и мы благодарны правительству США за постоянную эффективную и дружескую помощь», - подчеркнул В.ИВАЩЕНКО.

Следует отметить, что на сегодня в составе Вооруженных сил Украины осталась одна ракетная бригада, на вооружении которой имеются оперативно-тактические ракетные комплексы «Скад». Но, как считают военные эксперты, этот комплекс устарел, его ресурс уже исчерпан, и проводить его дальнейшую модернизацию или продолжать срок эксплуатации нет смысла.

В то же время после ликвидации этого ракетного оперативно-тактического оружия в Украине вообще не останется ракетных комплексов такого класса, что будет иметь негативное влияние на уровень обеспечения национальной безопасности и обороны государства.

Сегодня в Украине продолжаются работы по созданию собственного современного оперативно-тактического ракетного комплекса «Сапсан», но из-за недостаточного финансирования имеются трудности инженерно-технического, конструкторского характера и программа реализуется не очень эффективно.