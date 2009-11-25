Санстанция грозится остановить КрАЗ

Кременчугская городская СЭС грозится приостановить работу автомобильного завода КрАЗ (Кременчуг, Полтавская обл.) из-за неотапливаемых цехов.

Как передает кореспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил заведующий отделением гигиены труда городской санстанции Сергей КУЗЬМЕНКО.

«Поскольку Кременчугский автомобильный завод так и не дал тепло в цеха, санстанция сначала оштрафует главного энергетика, а если в следующий понедельник ничего не изменится, то мы будем ставить вопрос о приостановке работы этого предприятия», - сказал С.КУЗЬМЕНКО.

Он также отметил, что на прошлой неделе СЭС выписало руководству завода предписание о включении отопления цехов.