Санстанция грозится остановить КрАЗ
19:03, 25 ноября 2009Общество
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Из-за неотапливаемых цехов
Кременчугская городская СЭС грозится приостановить работу автомобильного завода КрАЗ (Кременчуг, Полтавская обл.) из-за неотапливаемых цехов.
Как передает кореспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам заявил заведующий отделением гигиены труда городской санстанции Сергей КУЗЬМЕНКО.
«Поскольку Кременчугский автомобильный завод так и не дал тепло в цеха, санстанция сначала оштрафует главного энергетика, а если в следующий понедельник ничего не изменится, то мы будем ставить вопрос о приостановке работы этого предприятия», - сказал С.КУЗЬМЕНКО.
Он также отметил, что на прошлой неделе СЭС выписало руководству завода предписание о включении отопления цехов.
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