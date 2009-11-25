«Оптима Трейд» заплатит полмиллиона штрафа за высокие цены на бензин

Хозяйственный суд г. Киева оставил без изменений решение Антимонопольного комитета Украины (АМК), согласно которому ООО «Оптима Трейд» оштрафовано на 500 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением на рынках розничной торговли бензином и дизельным топливом в Сумской области.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе АМК.

В частности, 23 ноября т.г. Хозяйственный суд г. Киева отказал в удовлетворении иска ООО «Оптима Трейд» относительно признания решения АМК недействительным.

«Надежда ООО «Оптима Трейд» на то, что монопольные злоупотребления с ценами на топливо останутся незамеченными на региональном уровне, оказались напрасными, как и попытка компании спрятаться от ответственности с помощью судебного процесса. Суд, считаю, дал правильный и решительный ответ нефтетрейдеру, защитив интересы тысяч украинских потребителей», - прокомментировал решение суда исполняющий обязанности председателя АМК Александр МЕЛЬНИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, в августе т.г. АМК оштрафовал ООО “Оптима Трейд” на 500 тыс. грн. за злоупотребление монопольным положением на рынках розничной торговли бензином и дизельным топливом в Сумской области.

В частности, повышение розничных цен на топливо происходило неадекватно изменению закупочных цен. К примеру, если в феврале, по сравнению с январем т.г., закупочные средневзвешенные цены снизились на 20%, то розничные цены оператора повысились до 8%.

Напомним, в феврале т.г. АМК уже штрафовал компанию “Оптима Трейд” на 1 млн. грн. за злоупотребление монопольным положением на рынках розничной торговли бензином и дизельным топливом в Днепропетровской, Запорожской и Черкасской областях.