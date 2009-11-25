В Донецкой области стреляли в главу организации Укруглепрофсоюза

В Донецкой области огнестрельное ранение получил глава Красноармейской территориальной организации Укруглепрофсоюза Роман СИРОТЮК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Профсоюза работников угольной промышленности со ссылкой на информацию, полученную от сотрудников Красноармейской территориальной организации.

Согласно сообщению, нападение на Р.СИРОТЮКА произошло возле гаража, где тот оставлял свою служебную машину. Так, в понедельник вечером (23 ноября), когда председатель выходил из гаража, на него напали трое неизвестных. Нападавшие избили Р.СИРОТЮКА и нанесли ему огнестрельное ранение.

В ПРУПе объяснили, что о произошедшем абсолютно случайно узнала сотрудница территориальной организации, позвонившая председателю, когда тот в тяжелом состоянии находился на месте происшествия.

Когда Р.СИРОТЮК сообщил ей о случившемся, на место инцидента были вызваны «скорая помощь» и милиция.

С множественными телесными повреждениями и огнестрельным ранением пострадавший был доставлен в больницу.

Правоохранительными органами сейчас ведется расследование, заключили в Профсоюзе.