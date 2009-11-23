На «Лугансктепловозе» хотят избавиться от государства

Сегодня, 23 ноября, на заводской площади холдинговой компании "Лугансктепловоз" состоялся многолюдный митинг работников компании.

Как передает корреспондент УНИАН, около двух тысяч заводчан выразили свое возмущение отсутствием обещанных заказов со стороны "Укрзализныци" и 4-месячной задержкой зарплаты.

Заводчане затребовали от Кабинета министров, Министерства промышленной политики Украины, "Укрзализныци" провести конкурс по продаже возвращенного государству пакета акций предприятия в кратчайшие сроки.

Кроме того, участники митинга в одобренном Обращении к Кабмину, Минпромполитики, "Укрзализныце" требуют обеспечить предприятие заказом для украинских железных дорог, не допускать повышения цен и тарифов без повышения трудовых доходов.

В случае невыполнения этих требований и последующего снижения уровня жизни заводчане оставляют за собой право развернуть протестные акции против нарушения прав трудящихся предприятия вплоть до использования конституционного права на организацию и проведение забастовки.

Справка УНИАН. Открыто акционерное общество "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" - крупнейшее предприятие Украины, которое специализируется на выпуске магистральных грузовых тепловозов и электровозов, электропоездов постоянного и переменного тока, дизель-поездов.

Конкурс с использованием открытости предложения цены по принципу аукциона по продаже 76% акций ХК "Лугансктепловоз" ФГУ Украины объявил 19 июля 2006 года, а 23 марта 2007 года признал КК "Брянский машиностроительный завод" победителем конкурса: пакет был продан за 292,505 млн. грн. при стартовой цене 292 млн. грн. Покупатель был внесен в реестр владельцев "Лугансктепловоза" 13 апреля 2007 года.

5 ноября 2009 года регистратор ценных бумаг «Центр-Регистратор» списал 76% акций ОАО "Холдинговая компания "Лугансктепловоз" со счета КК «Брянский машиностроительный завод» и зачислил их на счет Фонда госимущества. Акции были зачислены на счет ФГИУ на основании решения Луганского хозяйственного суда от 12 октября.